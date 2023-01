Massimo Giletti | il conduttore pronto a lasciare La 7? L’indiscrezione

(Di martedì 10 gennaio 2023) Personaggi Tv.La 7?. Classe 1962,è un giornalista,televisivo,radiofonico e autore televisivo italiano. Ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e cometelevisivo negli anni ’90 presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dal 2004 al 2017 ha condotto il contenitore domenicale L’Arena. Nel 2017, in seguito alla soppressione del suo programma, ha lasciato la Rai per passare a La 7, con il talk show Non è l’Arena. Ora, stando ai numerosi rumors degli ultimi giorni, potrebbe dire addio anche a questa emittente televisiva.Leggi anche –> ...

Il Tempo

Alcuni 'rumors', in questi giorni, sembrerebbero presumere cheritornerà in Rai. In realtà, non è nemmeno la prima volta che si vocifera di un ritorno del conduttore a Viale Mazzini. La voce, in questo caso, proviene da Giuseppe Candela che, in ...ritorna in Rai A diffondere la voce è Giuseppe Candela, che su Dagospia scrive: 'La sua Arena ogni domenica incollava allo schermo 4 milioni di telespettatori, fu chiusa tra le ... Massimo Giletti, arriva l’addio a La7 La voce che terremota le tv Alcuni ‘rumors’, in questi giorni, sembrerebbero presumere che Massimo Giletti ritornerà in Rai. In realtà, non è ...Appuntamento giovedì 29 dicembre alle 18. Un evento a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l'associazione culturale Territori ...