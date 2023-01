Martina Nasoni | ex di Daniele | salta l’ospitata al GF Vip | perché? Ecco il presunto motivo

(Di martedì 10 gennaio 2023), ex fidanzata diDal Moro, sarebbe dovuta entrare nella Casa del GF Vip per una sorpresa al Vippone, ma tutto sarebbeto: come mai? I due si sono conosciuti nel corso del GF 16 e nella spiatissima Casa si erano innamorati. Una relazione poi destinata a finire nonostante tra i due l’affetto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tag24

Nuovo caso al GF Vip . Stavolta ad agitare le acque intorno ad Alfonso Signorini è, vincitrice di una delle passate edizioni, quando alla conduzione c'era Barbara D'Urso . La modella, ex del vippone Daniele Dal Moro, era stata invitata dal programma per fare una ...L'ex fidanzata di quattro anni fa a cui fa riferimento potrebbe essere, con ogni probabilità,, alla quale ha per altro fatto una dedica. " Io la mia ex di quattro anni fa la amo ancora. Martina Nasoni: età, malattia, lavoro e vita privata della ex fidanzata ... Oriana Marzoli ancora una volta al centro delle polemiche. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più importanti all'interno della settima edizione ...L'ex vincitrice della versione nip del reality show di Canale 5 dedica una serie di Instagram Stories critiche al reality ...