Marotta | «Lukaku? Sta vivendo situazioni di difficile gestione Per Skriniar non abbiamo deadline»

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset poco prima del calcio di inizio della partita di Coppa Italia contro il Parma. «La Coppa Italia è una competizione molto affascinante a cui anche l’Inter crede molto. Stasera non va sottovalutato l’avversario e dobbiamo superare il turno». La prossima settimana l’Inter affronterà il Milan nella Supercoppa.: «Anche quello è un trofeo molto affascinante. È una stracittadina, una partita inedita e che manca da anni. Non si gioca in Italia ma il contesto televisivo c’è e gli appassionati possono seguirla. Spero sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico». Aè stato chiesto se è ancora arrabbiato per quanto accaduto sabato, con l’errore dell’arbitro Sacchi nel match contro il ...

fcinter1908

Commenta per primo L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe, ha parlato a Mediaset prima della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il ...per i tanti stop di'Capita, ...Zhang voleva Dybala,e Inzaghi hanno spinto per. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il giornalista Pasquale Guarro di Calciomercato.com che rivela come il presidente dell'Inter Zhang spingesse per l'... Marotta: “Sacchi Fischio improvvido, così Var inutile. Skriniar No deadline. Lukaku…” Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia “Inter-Parma”, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “E’ tempo di Cop ...Prima del fischio d'inizio di Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia, Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di SportMediaset ...