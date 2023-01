Maria Teresa Ruta rivelazione choc sull’ex marito Amedeo Goria | “È malato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lanel 1987 ha sposato il giornalista sportivo e conduttore. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda, e Gian. Lasi sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004. Dal gennaio 2006 è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla. Laha tenuto a fare una precisazione. Infatti nella lunga lista dei personaggi indicati come protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è figurato anche quello di. la sua ex moglie è intervenuta subito a smentire queste voci. In un’intervista a CasaChi ha spiegato che sarebbero stati i motivi di salute ad indurlo a rinunciare a partire per l’Honduras. Ebbene, pare che durante le visite mediche abbiamo ...