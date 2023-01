Marchetti | “Ounahi? Potrebbe esserci un problema per il Napoli”

napolipiu.com

Il giornalista di Sky Sport Lucaè intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. "L'operazione ...Ci sono tante squadre su questo giocatore marocchino. ...e Boufal intanto non dovrebbero essere a disposizione per la scontro salvezza con l' Ajaccio ... Leroy; Youssouf, Mangani, Diallo, Alphonse; Nouri,, Coutadeur, Belaïli; El Idrissy, ... Sky – Marchetti: “Napoli su Ounahi, ma c’è un problema” Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del possibile acquisto del marocchino Azzedine Ounahi da parte del Napoli: “C’è un discorso bu ..."Però è seguito dal Napoli con molta attenzione, il club di De Laurentiis comincia a puntare i propri giocatori con un bel po’ d’anticipo”.