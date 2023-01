Mantova | i fondi per il terremoto alla ‘ndrangheta | 10 arresti L’inchiesta da un esposto dei commissari e da un pezzo de ilfattoquotidiano it

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quando nel maggio del 2012 ilsquassò l’Emilia-Romagna anche Veneto e Lombardia tremarono e in particolare molti danni furono registrati a, anche al patrimonio storico, artistico e architettonico della città. Per questo, come per altre zone colpite dal sisma, furono stanziatiper ricostruzione o restauro. A gestire le pratiche era stato aggiunto un tecnico, l’architetto Giuseppe Todaro, 36 anni. Ed è lui secondo il giudice per le indagini preliminari, Andrea Gaboardi, “perno” del sistema che prevedeva corruzioni e concussioni. L’ipotesi dell’Antimafia di Brescia è che alcuni committenti dei lavori di ristrutturazioni venissero convinti ad affidareditta Bondeno di Raffaele Todaro con la minaccia di perdere i contribuiti, ma anche l’incasso del 3% sulle pratiche trattate con una maggiore ...

Sky Tg24

AGI - In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria è in corso un'operazione dei Carabinieri per reati di corruzione aggravati dalle finalità mafiose, legata alla concessione di fondi per il terremoto del 2012. Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova hanno eseguito 10 misure cautelari tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Calabria.