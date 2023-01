Manovra | cosa c’è per le persone disabili? Pochi fondi per le non autosufficienze | passi avanti su assegno unico e borse di studio

(Di martedì 10 gennaio 2023) La legge di Bilancio del governo Meloni, approvata in via definitivo dal Senato il 29 dicembre, ha portato qualche piccola misura positiva (ci sono anche esigue novità) per lecontà e le loro famiglie. Ad esempio è stata risolta la questione degli studenti universitariche non potevano beneficiare dellediche si cumulavano con la pensione d’invalidità. Inoltre arriva uno stanziamento di 10 milioni di euro per il fondo sperimentale “Periferie inclusive” all’interno del quale sono previsti interventi per poter aiutare soggetti non autosufficienti che vivono in contesti svantaggiati e sono stati aumentati del 50% i soldi dell’per famiglie al cui interno vi sono figli contà fino ai 21 anni di ...

Il Fatto Quotidiano

