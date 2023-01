Manovra | Bonaccini | ' colpire progressività è anticostituzionale'

Agenzia ANSA

Anzi, lacolpisce i poveri anziché la povertà. Contratti a termine e voucher vanno nella ... durante l'incontro "Parte da noi" ha lanciato la sua sfida a Stefanoper il prossimo ...chiama il M5s ma da Conte è gelo L'avvicinamento del sindacato al M5S non è un fulmine a ...di protesta messe in campo dal sindacato tra il 12 e il 16 dicembre per contestare la... Manovra: Bonaccini, opposizioni siano unite sulla sanità Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Colpire la progressività è anticostituzionale, farlo nel momento in cui l’inflazione si mangia gli stipendi è vergognoso”. Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteri ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Lotta alla precarietà: anziché tornare a estendere i voucher e a pensare di sostenere ulteriormente i contratti a termine, la priorità è sostenere il lavoro stabile, che d ...