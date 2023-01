(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) –Raggi deiimbraccia la chitarra euna versione rock dellasu una terrazza romana che domina i Fori Imperiali in un video postato sui social e la cosa scatena i fan della band. “Chi si?”, è la domanda che si ripete nella moltitudine di commenti in più lingue che subito affollano la rete. La band, protagonista negli ultimi due anni di un’ascesa esponenziale che l’ha portata a conquistare il mercato globale, la prossima settimana presenterà il nuovo album ‘Rush’, che uscirà il 20 gennaio. Ma il video postato sui social non finisce con questa data. Corredato dall’icona di quello che sembra un anello di fidanzamento con brillante, il video finisce dando appuntamento a Roma il 19 gennaio, alla vigilia dell’uscita del disco. Altro ...

Adnkronos

Com'è noto, si tratta del lavoro attualmente più famoso della band romana composta da Damiano David, Victoria de Angelis,Raggi ed Ethan Torchio . Al suo interno c'è naturalmente 'Zitti e ...Il disco della band romana che ha conquistato il mondo esce la prossima settimana e il video postato sui social scatena l'attesa e la fantasia dei followerRaggi deiimbraccia la chitarra e suona una versione rock della marcia nuziale su una terrazza romana che domina i Fori Imperiali in un video postato sui social e la cosa scatena i fan ... Maneskin, Thomas suona marcia nuziale su Instagram e fan in delirio: "Chi si sposa" Måneskin: quinto platino in Italia per "Teatro d'ira - Vol. I", l'album contenente "Zitti e buoni" che trionfò all'edizione 2021 dell'Eurovision.Thomas Raggi dei Maneskin imbraccia la chitarra e suona una versione rock della marcia nuziale su una terrazza romana che domina i Fori Imperiali in un video postato sui social e la cosa scatena ...