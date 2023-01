Mancini ricorda Vialli | “Mi disse che avremmo vinto il Mondiale 2026”

(Di martedì 10 gennaio 2023) La scomparsa di Gianlucaha lasciato un vuoto enorme in tutto il mondo del calcio. Robertoè intervenuto a Porta a Porta perre l’amico che lo ha accompagnato per una carriera intera. Di seguito, un’anticipazione del suo intervento: “Gianluca michei Mondiali nele che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino e speriamo di dedicargli presto una grande vittoria”. Robertoe Gianluca(Photo by Claudio Villa/Getty Images) “Sono andato a trovare Luca a Londra a dicembre, avevo un po’ di paura. Si è svegliato, abbiamo riso, scherzato, abbiamo chiamato Lombardo. Mi ha detto “io sono sereno, stai tranquillo”. Mi ha tirato lui su di morale. Era ...

Così il ct azzurro Roberto il grande amico Gianluca Vialli a 'Porta a Porta'. "Sono andato a trovare Luca a Londra a dicembre, avevo un po' di paura - racconta - . Si è ......che ha reso immortale la squadra che con le reti del lord del gol e gli assist di Roberto... un esempio per tutti come lo era in campo - il primo - . Sorridente, scherzoso ed ... Mancini ricorda Vialli: «Abbiamo scherzato fino all'ultimo. Perdo un fratello, siamo stati amici per una vita» Ospite di 'Porta a Porta' , Roberto Mancini ha parlato a lungo di Gianluca Vialli e della sua ultima visita all'amico, prima che finisse il 2022: "Mi ha detto che ...