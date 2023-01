Manchester United | Kane resta un obiettivo

Corriere dello Sport

Le formazioni ufficiali di- Charlton Athletic , sfida valida per i quarti di finale della Carabao Cup 2022/2023 . Altro impegno di coppa per i Red Devils, che pochi giorni fa hanno superato l'Everton nella ...La Premier League resta vigile, si è parlato di Arsenal eoltre che di Aston Villa. Allo stato attuale, visti i 40 milioni investiti più bonus, pare difficile che arrivi un'offerta ... L'eclatante scelta del Manchester United per evitare un nuovo caso Ronaldo: ecco cosa succederà ai giocatori Le formazioni ufficiali di Manchester United-Charlton Athletic, sfida valida per i quarti di finale della Carabao Cup 2022/2023 ...Fu un grandissimo centravanti nordirlandese degli anni ‘60/’70, simbolo per molti anni del Manchester United. Calciatore molto completo e dotato tecnicamente, con i diavoli rossi di Bobby Charlton ...