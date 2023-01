(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa anni venivadal figlio dal figlio 20enne tossicodipendente. Ma ieri percorrendo via degli Innamorati a Giugliano (Napoli) la donna ha incontrato una pattuglia deied ha chiesto aiuto. Ai militari la donna, in lacrime, ha raccontato quanto accaduto. Una volta arrivati a casa della donna, il ragazzo, fuori di sé, nonostante la presenza dei, ha continuato are la madre: è scattato l’arresto permenti in famiglia con il 20enne che ora è nel carcere di Poggioreale. Perquisita l’abitazione, ihanno anche rinvenuto e sequestrato 2 proiettili e 2 bossoli calibro 5,56. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

Catanzaro - Personale del Commissariato di P. S. di Catanzaro Lido ha eseguito un'ordinanza con cui il G. I. P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha ...E' stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia e. Tutto è successo il 29 dicembre quando i militari sono intervenuti a riportare la calma e moglie e figli hanno deciso di ... Maltratta e minaccia la mamma, arrestato dai carabinieri GIUGLIANO – Lieto fine per una donna di Giugliano in Campania, da anni maltrattata e minacciata dal figlio 20enne ... da una Signora in lacrime la quale implorava aiuto a causa delle minacce subite da ...Un 54enne è stato sottoposto alla libertà vigilata perché accusato di maltrattare da due anni il genitore, la sorella e il cognato ...