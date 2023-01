Maltempo | il fronde del freddo si sposta al sud | neve in Puglia | allagamenti in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma - FORTE MAESTRALE E DISAGI. Intense raffiche di Maestrale stanno spazzando buona parte del territorio, ma le più intense si registrano sulle isole maggiori con picchi di 100km/h in Sardegna sul Campidano, nonché sulle coste tirreniche della Sicilia. Raffiche di oltre 100km/h sull'entroterra messinese, mentre si segnalano danni e disagi a Palermo dove le raffiche hanno raggiunto i 90km/h e hanno sradicati alcuni alberi, divelto cartelloni pubblicitari e strappato lamiere e tettoie. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Forte vento in Calabria con raffiche che hanno sfiorato i 100km/h sul Catanzarese, così come in Liguria con punte di 110km/h sulle zone interne appenniniche. METEO PROSSIME ORE. Bel tempo sulle regioni settentrionali con sole offuscato da sottili velature e qualche addensamento in più sui confini alpini occidentali. Sulle regioni centrali condizioni soleggiate ...