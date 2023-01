Malore in diretta al TG | la giornalista sviene e i No - vax la attaccano | ' Colpa del vaccino per il Covid'

Fanpage.it

inal telegiornale . La giornalista canadese Jessica Robb ha avuto un mancamento durante il collegamento e ha cominciato a barcollare, costringendo la regia a staccare l'inquadratura. '...Difficile andare avanti mentre il corpo cede eppure Jessica Robb è riuscita per un pelo a restituire la linea allo studio prima di svenire. Ilinè stato improvviso e visibile durante gli ultimi istanti del servizio. La giornalista, inviata per CTV Edmonton, ha iniziato a balbettare e a fatica ha restituito la linea in studio. ... Malore in diretta durante il tg, la giornalista in procinto di svenire chiude il collegamento Malore in diretta al telegiornale. La giornalista canadese Jessica Robb ha avuto un mancamento durante il collegamento e ha cominciato a ...Una giornalista di un'emittente canadese ha avuto un malore durante un servizio tv: nessuna conseguenza grave, ora sta bene.