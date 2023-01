Globalist.it

Pierfrancescoè sicuro della bontà della sua candidatura nelle elezioni regionali per la Lombardia. L'esponente del centrosinistra, che correrà contro Attilio Fontana e Letizia Moratti , è sicuro che l'...Il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco, in caso di vittoria sceglierebbe "una casa popolare" come primo luogo da visitare subito dopo "perché ... Majorino (Pd): “Vinco in Lombardia e ridimensiono Salvini. Il congresso Datevi una mossa” Pierfrancesco Majorino è sicuro della bontà della sua candidatura nelle elezioni regionali per la Lombardia. L’esponente del centrosinistra, che correrà contro Attilio Fontana e Letizia Moratti, è ...Moratti, Majorino e Fontana sono stati camerieri per un giorno all'appuntamento con 200 senza fissa dimora organizzato dai City Angels ...