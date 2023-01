Magi +Europa attacca Piantedosi | ' Rilancia le fake news contro le Ong'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Matteolo conoscevano come capo di gabinetto di Salvini al Viminale , quando il leghista sfornava decreti sicurezza orribili, smontati pezzo a pezzo dalla Corte Costituzionale . Si pensava ...

La Svolta

Lo afferma il deputato e presidente di PiùRiccardo, replicando alla solita retorica sovranista secondo la quale le Ong sono un fattore di attrazione per gli sbarchi.Così il deputato e presidente di Più, RiccardoIl deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi, replica alla solita retorica sovranista secondo la quale le Ong sono un fattore di attrazione per gli sbarchi.Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “È incredibile che il ministro Piantedosi rilanci la vecchia fake news delle Ong come pull factor. Le più autorevoli ricerche hanno smentito categoricamente qualsiasi corre ...