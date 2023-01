(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ancora oggi, ile ladeinei confronti dei condannati per associazione mafiosa costituiscono un imprescindibile strumento nella lotta alla". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, intervenendo alla presentazione del docu-film "Ora tocca a noi: storia di Pio La Torre", nell'Auletta dei Gruppi. "Pio La Torre -ha ricordato il numero uno dell'Assemblea di Montecitorio- riponeva una fiducia incrollabile nella legge e nella capacità delle istituzioni democratiche di contrastare la. Quegli ideali e quei valori confluirono poi nella legge 646 del 1982, che introdusse per la prima volta nel codice penale la fattispecie di reato di 'associazione di tipo mafioso' e la conseguente previsione di misure ...

OlbiaNotizie

... servizi, politica,, fascismo, squadrismo neofascista. Un intreccio che ha insanguinato la Storia nazionale, sin dalla strage di Portella della Ginestra, proseguendo per piazza, Brescia,......il candidato presidente che ha scagliato un giudizio durissimo nei confronti della Giunta. ... la mobilità, la transizione ecologica e la necessità di un contrasto intransigente alla. "Le ... Mafia: Fontana, 'sequestro e confisca beni strumenti imprescindibili' Francesco Emilio Borrelli, deputato di Europa Verde: "Non ho mai visto la Lega fare battaglie frontali nei confronti dell’inquinamento dei loro territori da parte delle mafie, perché per loro sono cir ...Signore e signori, ecco a voi “The Bad Guy”, l’imperdibile serie 100 % italiana; la rivelazione dell’anno, la cenerentola che pu ...