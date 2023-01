La Gazzetta dello Sport

Va al contrattacco Emanuela, 56 anni, direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ... ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui si difende e attacca: 'per la ...In particolare ad Emanuelail pubblico ministero ha chiesto di chiarire il senso del ... l'indagine del sostituto procuratore Alessio Bernardi prosegue e si avvia aspedito verso la sua ... Maccarani: “Passo per la cattiva, ma non ho mai offeso le ginnaste” La d.t. azzurra di ritmica, indagata per maltrattamenti, ha chiesto l’incidente probatorio su tutti i cellulari sequestrati e contrattacca in un'intervista al Corriere della Sera: “Sono coach, non mam ..."Confidiamo nel lavoro della magistratura sportiva e ordinaria" fa sapere la Fgi a proposito della raccolta di firme online a favore della ...