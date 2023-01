“MA NUIT” di ANTONIETTE BOULAT DA GIOVEDI’ IN SALA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 10 gennaio 2023) Esce ingiovedì 12 gennaio, MAopera prima di Antoinette. Chi compone il cast di “Ma”? Il film ha un cast composto da: Lou Lampros (Jacky Caillou, A Night Doctor, De son vivant, Médecin de, Madre), Tom Mercier (We Are Who We Are, Synonymes), Carmen Kassovitz (Heartbeast, Atomic Summer, A Girl’s Room), Emmanuelle Bercot (Goliath, il ballo delle pazze, Polisse, Mon roi) e Maya Sansa (Le mie ragazze di carta, Revoir Paris, Security). Il film presentato in Orizzonti nella 78 edizione della Mostra del Cinema di Venezia è distribuito da No.Mad Entertainment. Sinossi Marion ha diciotto anni. Da quando è morta sua sorella, la ragazza è piena di dolore, ma ha raggiunto un’età in cui sente un profondo bisogno di libertà. Il giorno dell’anniversario della morte della ...