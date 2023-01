“Ma è davvero così?” La scoperta su Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ancora lontano dallo spiato appartamento di Cinecittà,continua a partecipare dalla sua stanza di hotel alle puntate, come l’ultima 27esima. Prima era stato ricoverato in ospedale ed avendo avuto a che fare con più persone al didel GF Vip 7, oggi sta affrontando la quarantena. In diretta, ha avuto modo di confrontarsi con Luca Onestini sul suo ex flirt, Oriana Marzoli. E qualcosa è stonato a tutti. C’era qualcosa che non quadrava proprio, nel discorso cheha fatto a Luca Onestini nell’ultima puntata del GF Vip 7. La prima a rendersene conto è stata la sua amica Giaele De Donà, che si è subito mobilitata per fare chiarezza sulla faccenda. Come sta affrontando esattamente la quarantena il 27enne? Sembra che l’ex compagno di Belen Rodriguez possa usufruire ...