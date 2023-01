Lynette ‘Diamond’ Hardaway morta | la commentatrice fan di Trump era no vax Aveva 51 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Una cattiva notizia per tutti i repubblicani e, in tutta sincerità, per tutti gli americani”. Donaldha annunciato così, sulla sua piattaforma Truth, la morte di, sua accanita sostenitrice e metà del noto duo di commentatrici politiche ‘Diamond e Silk’.51ha detto che la morte della sua alleata è stata “inattesa”: “Probabilmente il suo grande cuore ha ceduto”. Il fondatore di My Pillow e un altro sostenitore di, Mike Lindell, ha detto al ‘Daily Beast’ che la donna era malata.era no-vax. Era tornata brevemente al suo show tv in dicembre tra voci non confermate che fosse stata ricoverata in ospedale per Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.