Lukaku | muscoli fragili e rischio flop | l’Inter riflette

(Di martedì 10 gennaio 2023)di Simone Inzaghi medita sul futuro di Romelu. Il belga, reduce da una stagione decisamente non entusiasmante, non ha ancora convinto del tutto società, allenatore e tifosi. Ciò che fa specie è soprattutto il ricordo del calciatore che era con Antonio Conte. Attualmente i nerazzurri sono al quarto posto in Serie A, a 10 punti di distacco dal Napoli capolista che, nonostante la sconfitta proprio con la squadra di Inzaghi, procede a spron battuto.: cosa dice la Gazzetta “72 presenze in due campionati, 65 volte titolare, 52 partite da novanta minuti e sei volte sostituito ben oltre l’80’. Ecco cos’eraper Conte: un totem, l’insostituibile centravanti con cui andare all’assalto di ogni avversario, il primo uomo da mandare in pressione con ferocia, per inviare chiaro il messaggio alla ...

Il rallentamento adesso è ufficiale, l'infiammazione al tendine della coscia sinistra blocca Romelualmeno per la gara di stasera di Coppa Italia. Ma a pensarci bene, non è questo che preoccupa. Non è la singola partita, il problema. Quanto la visione d'insieme. Perché rallentare è un po' ...Commenta per primoquindi è di nuovo fermo, non gioca la partita col Parma e chissà se ci sarà sabato sera col ... che si chiama 'zampa d'oca', dove i 3 tendini di 3della coscia s'... Muscoli fragili, recupero lento: il calvario di Lukaku. E l’Inter riflette sul futuro Momento difficile per Lukaku che continua a fermarsi per problemi muscolari e non riesce a tornare sui livelli dello scudetto vinto con Conte ...Ai microfoni di Top Calcio 24 su Telelombardia, Fabio Ravezzani ha lanciato un duro attacco contro un top player del campionato italiano.