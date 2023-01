Luciana Pasculli Ashitaba | “Nell' acquisto di prodotti di biocosmesi è fondamentale la consulenza preliminare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Bitonto, 10 gennaio 2023) - Ogni tipologia di pelle ha le sue caratteristiche e ad influire è anche lo stile di vita. La skin specialistè titolare del nuovo biostorea Bitonto, in provincia di Bari. Bitonto, 10 gennaio 2023 - Anche in Italia i consumatori sono sempre più alla ricerca dicosmetici con ingredienti di origine naturale o derivanti dall'agricoltura biologica. Lasi sta affermando come idea di benessere della pelle e dei capelli e come nuovo modo di prendersi cura di se stessi e della propria bellezza. Per essere certi della genuinità e affidabilità, però, è importante affidarsi acertificati e a consulenze specialistiche, per acquistare quelli più adatti alle esigenze del proprio corpo. Ne ha fatto una filosofia la ...