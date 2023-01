Lola Ponce | in bikini è scolpita | Valanga di commenti

Leggi su chemusica

(Di martedì 10 gennaio 2023) La foto diha scatenato unadida parte dei fan: l’avete vista in? Incredibile, guardate che fisico. La celebre artista è tornata a far parlare di sé e questa volta al centro dell’attenzione non è finita solo la sua musica ma anche la straordinaria bellezza. Ma avete visto come L'articolo, indichemusica.it.