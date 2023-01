“Lo hanno fatto” GF Vip di fuoco | i due concorrenti a letto insieme È una sorpresa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Su Twitter tutti stanno aspettando la reazione di Wilma Goich. La cantante stava dormendo quando il suo adorato amore, purtroppo per lei platonico, si è divertito con un’altra concorrente. Daniele Dal Moro nella 26esima puntata del GF Vip 7 ha dato il palo a Oriana Marzoli. Eppure poco dopo erano sotto le coperte. È andata proprio così, per la felicità e l’entusiasmo dei cosiddetti Oriele. Un fandom che esisteva da vario tempo, ma che molti stavano per archiviare. Invece, l’attrazione tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli si respira veramente nello spiato appartamento di Cinecittà. Nuove scintille, sotto alle coperte del GF Vip 7. GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli a“So che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più e non di meno. Devi credere a ...

LA NAZIONE

Tra i tanti meriti di FromSoftware c'è sicuramente quello di averda apripista a giochi checambiato la percezione di narrativa. Titoli come Dark Souls ed Elden Ring , per esempio, fanno affidamento sulla volontà del giocatore di ricostruire la storia ......lavoro che è molto più agricolo e artigianale di quello che anni di grande distribuzione ci... e dopo pochi mesi in Scozia avevo già capito che non avreiritorno in Italia professionalmente"... Santi sorride: "Missione compiuta E anche i nuovi hanno fatto bene" Abbiamo intervistato Erik Larsen, uno dei padri fondatori dell’Image Comics, creatore del personaggio Savage Dragon e disegnatore di Spider-Man negli anni ’90.Sono 180 le persone riprese dalla telecamera di videosorveglianza dell'area di servizio di Badia al Pino dove domenica è andato in scena lo scontro tra tifosi romanisti e napoletani con bastoni e spra ...