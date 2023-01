Lo capisci o no? Kate Middleton e Meghan | l' esplosiva chat privata | ora è tutto chiaro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Da quando è uscita la biografia del principe Harry intitolata "Spare", in Inghilterra e non solo non si parla d'altro. All'interno del libro, infatti, ci sono dichiarazioni esplosive sulla famiglia reale. Il duca di Sussex ha deciso di pubblicare anche uno scambio di messaggi privati tra sua moglieMarkle e sua cognata. Le due ebbero una discussione piuttosto piccata a pochi giorni dal matrimonio dei Sussex. I tabloid hanno raccontato che fu laa essere offesa e a piangere a causa della Markle. Mentre l'ex attrice americana, nella famosa intervista con Oprah Winfrey ha detto che avvenne l'esatto contrario. Oggetto della discordia il vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita die William. Provando a fare chiarezza, allora, Harry ha ...

Around the Game

LoHa pianto quando l'ha provato!', avrebbe scritto la Principessa del Galles. 'Ok, come ... '. Tutti gli abiti devono essere rifatti', avrebbe replicato la principessa Kate dicendo di voler ...... auto sono quattro e strada sono cinque quindi nove! Gabriele Ecco,, sono dieci! (Antonello ...perché per anni ho fatto teatro e lì ti insegnano che la paura è estremamente utile perchéche ... John Collins si apre sui trade rumors: "Io gioco a basket, non mi ... Il ministro Giuseppe Valditara ha detto che dall'anno prossimo ci sarà in ogni classe un tutor per i ragazzi difficili. Beppe Bagni, già presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnant ...