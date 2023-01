LIVE Virtus Bologna-Zalgiris 36-40 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Teodosic e Jaiteh guidano la reazione bolognese | -4 all’intervallo lungo

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo tempo:rabbiosa della, che chiude sotto di sole quattro lunghezze sul punteggio di 36-40! 36-40 Ojeleye sotto il ferro, per il -4 dei padroni di casa! 34-40 2/2 per il playmaker nativo di Forlimpopoli, per il -6 dei bolognesi! 32-40 1/2 a cronometro fermo per Daniel Hackett, -8! 31-40 2/2 per Butkevicius in lunetta, con i lituani che provano a riprendere un margine di sicurezza! 31-38 1/2 ai liberi per ‘Mam’! 30-38 Appoggio di Brazdeikis: +8! 30-36 Altro giro perfetto in lunetta per il playmaker ex CSKA Mosca: altri due punti rosicchiati dai bianconeri a -3’40” dalla seconda sirena! 28-36fa un assist dietro alla schiena ...