LIVE Virtus Bologna-Zalgiris 13-24 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | lituani a +11 | bianconeri in difficoltà dopo 10?

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-26 Butkevicius alza la parabola e risponde subito: +10 Kaunas! 16-24 MILOOOS TEODOSIIICCC!! BOMBAAAA Incomincia il secondo quarto! Termina qui il primo parziale:10? loKaunas conduce per 13-24 sulla! 13-24 Butkevicius corregge a bersaglio sul finire del quarto! 13-22 Bako schiaccia e tiene isotto la doppia cifra di svantaggio! 11-22 Taylor alza la parabola: nuovo +11! 11-20 BOMBA DI KYLE WEEMS: -9 PER LE V-NERE! 8-20 Canestro di Kyle Weems: laprova a scuotersi, quando si sta per entrare nell’ultimo minuto del primo quarto! 6-20 2/2 per l’ala grande della Nazionale italiana! Entra in campo anche Achille ...