LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA | Maurizio Bormolini si qualifica per la Big Final maschile!

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22iiiiiiiiii! Va nella Big: perfetto l’azzurro che ha costretto l’austriaco a forzare sin da subito uscendo poi nele. 19.21 Si va! Subitoin pista. TABELLONI SEMII MASCHILIObmann (Austria) vs.(Italia) Baumeister (Germania) vs. Payer (Austria) 19.20 A fronteggiare Riegler nella Bigsarà la connazionale austriaca Daniela Ulbing. La svizzera Jessica Keiser si giocherà la Small. 19.17 Claudia Riegler è LEGGENDARIA! A quasi 50 anni, l’austriaca si prende la Big. Relegata alla Smallla svizzera Ladina Jenny. 19.16 Partite: Jenny vs. Riegler! SEMII ...

OA Sport

...Michele Mainardi prima di performare inalla Sissi XMas Square , dove Radio DEEJAY terrà anche una festa di capodanno. È risaputo che il cantante ama la montagna: ha praticato sci, poi,...... la collaborazione con i maestri e le scuole di sci della Courmayeur Ski &school e della ... con producer di fama internazionale oppure musicainsieme agli artisti più amati, powered by ... LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA: March e Bormolini avanzano ai quarti di finale! Out tutti gli altri azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein (Austria), evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2022-202 ...Dopo una pausa di quasi un mese per le vacanze natalizie, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposterà nei prossimi giorni a Bad Gastein. Sulle nevi austriache si comincerà a gareggiare già d ...