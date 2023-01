LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA | Maurizio Bormolini domina in Austria imponendosi su tutti! Al femminile vince Ulbing

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa: buon proseguimento di serata con OA Sport. Vittoria straordinaria dell’azzurro che corona una giornata splendida per lui! PIAZZAMENTI DEFINITIVI MASCHILI1.(Italia) 2. Payer () 3. Baumeister (Germania) 4. Obmann (OOOOOOLUI A BAD! L’azzurro sale sul primo gradino del podio.nte l’italiano di Livigno, che si prende la prima vittoria in carriera, dopo aver giganteggiato dalle qualifiche a tutti i turni ad eliminazione. Si parte! L’azzurro prova ad andare alla caccia di una ...

OA Sport

...Michele Mainardi prima di performare inalla Sissi XMas Square , dove Radio DEEJAY terrà anche una festa di capodanno. È risaputo che il cantante ama la montagna: ha praticato sci, poi,...... la collaborazione con i maestri e le scuole di sci della Courmayeur Ski &school e della ... con producer di fama internazionale oppure musicainsieme agli artisti più amati, powered by ... LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA: March e Bormolini avanzano ai quarti di finale! Out tutti gli altri azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein (Austria), evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2022-202 ...Dopo una pausa di quasi un mese per le vacanze natalizie, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposterà nei prossimi giorni a Bad Gastein. Sulle nevi austriache si comincerà a gareggiare già d ...