LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA | e’ il momento di Maurizio Bormolini! L’azzurro nella big finale contro l’austriaco Payer

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi parte!prova ad andare alla caccia di una straordinaria vittoria. 19.41 ORA LA BIG FINAL MASCHILE: Bormolini (Italia) vs.(Austria)! 19.40 Baumeister si prende il podio: il teutonico vince questa run per 13 centesimi andando così a fare suo il terzo posto! 19.39 Si va con la Small Final al maschile! BIG FINAL MASCHILE Bormolini (Italia) vs.(Austria) SMALL FINAL MASCHILE Obmann (Austria) vs. Baumeister (Germania) 19.35 Ora ildelle assegnazioni al maschile! PIAZZAMENTI DEFINITIVI FEMMINILI 1. Ulbing (Austria) 2. Riegler (Austria) 3. Jenny (Svizzera) 4. Keiser (Svizzera) 19.33 DANIELA ULBING! E’ sua la vittoria nel PSL di Bad: battuta la compagna di squadra leggendaria, la 49enne Claudia ...

LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA: March e Bormolini avanzano ai quarti di finale! Out tutti gli altri azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein (Austria), evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2022-202 ...Dopo una pausa di quasi un mese per le vacanze natalizie, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposterà nei prossimi giorni a Bad Gastein. Sulle nevi austriache si comincerà a gareggiare già d ...