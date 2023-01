LIVE Sci alpino | Slalom Flachau 2023 in DIRETTA | Vlhova davanti a Shiffrin L’americana non l’ha presa bene

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PARERE DI PAOLO DE CHIESA SULLA QUESTIONE LARA COLTURI I PETTORALI DI PARTENZA 18.22 Hector nona a 2.04. La classifica sembra ormai consolidata per le prime tre posizioni. Ma occhio a Zrinka Ljutic con il n.17. Ora intanto partirà la connazionale Leona Popovic. 18.21Paula Moltzan ha sciato molto, ma è quasi scivolata sull'ultimo dosso, riuscendo a rimanere in piedi con un colpo di reni. E' settima a 1.89. Tocca alla svedese Sara Hector. 18.20 Attenzione ora a Moltzan, Hector e Popovic, attese una dopo l'altra. 18.19 L'austriaca Katharina Truppe è settima a 1.94. 18.17 La svizzera Michelle Gisin si conferma in grande difficoltà tecnica. Chiude ottava a ben 3.33! 18.15 Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 18.15 Ricordiamo che Petra ...