LIVE Sci alpino | Prova discesa Wengen 2023 in DIRETTA | lo svizzero Rogentin al comando Quinto Paris

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 18.00 E ALLE 20.45 13.32: Christof Innerhofer è decimo con un distacco di 1.19 dalla vetta. 13.30: Partito il quarto azzurro, Christof Innerhofer. 13.28: L’americano Bryce Bennett è nono a 1.13 dalla testa della classifica. 13.25: LoStefanè in vetta! Ventuno centesimi di vantaggio sul francese Clarey. 13.24: Matteo Marsaglia è undicesimo ad oltre un secondo e mezzo (+1.64). 13.23: Secondo posto per il norvegese Kilde (+0.37). Adesso il terzo azzurro, Matteo Marsaglia. 13.22: Il canadese James Crawford è sesto a 88 centesimi. In pista Aleksander Aamodt Kilde. 13.20: Dominikè terzo! Una buona primaper l’altoatesino, staccato ...