LIVE Resovia-Conegliano 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le Campionesse del Mondo pareggiano i conti

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-VAKIFBANK ISTANBUL DIDALLE 20.00 18.51pareggia ipur non esprimendo il suo miglior gioco, almeno non connuità. Haak ha iniziato a macinare punti, così come Robinson-Cook e De Kruijf. Ilnon ha mollato ma non è stato in grado di ripetere il perfetto primo set. Ora bisogna rimanere concentrate per andare a caccia dei tre punti. 18-25 SBAGLIA POI AL SERVIZIO ORVOSOVA!PAREGGIA I, 1-1! 18-24 Il primo lo spreca Haak in attacco. 17-24 Blagojevic sbaglia e concede asette set point! 17-23 Gray rientra e va a segno al termine di uno ...