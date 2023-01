LIVE Resovia-Conegliano 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 15-19 | Conegliano in testa ma le polacche non mollano

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-VAKIFBANK ISTANBUL DIDALLE 20.00 15-20 Martellata di Plummer! 15-19 Doppio miracolo difensivo per! L’invasione di Fahr concede il punto alle. Timeout di Santarelli. 14-19 La stessa Jurczyk chiude a muro su Plummer. 13-19 Primo tempo chiuso da Jurczyk. Riproposto il doppio cambio in banda: Plummer e Gennari per Cook e Gray. 12-19 Gray va a segno da posto 2! 12-18 Non si ferma però la georgiana Kalandadze. 11-18 FAHR METTE A SEGNO LA SETTE! 11-17 SI METTE IN PROPRIO WOLOSZ! Centrato perfettamente l’angolino dalla polacca! 11-16 Poi la stessa neerlandese sbaglia dai nove metri. 10-16 Torna a funzionare anche la fast di De Kruijf. 10-15 Pallonetto preciso ...