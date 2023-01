LIVE Novara-Vakif Istanbul 0-3 | Champions League volley femminile in DIRETTA | vittoria in scioltezza per le turche

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 OA Spott vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21.40 Questa sera si è vista tutta la superiorità della formazione turca, questa non è una stagione facile per, il tutto è stato complicato dall’infortunio di Poulter, bisogna capire se Lavarini vorrà continuare con Battistoni o con Cambi. 21.38inper ilbank, che con questo risultato vola in solitaria in testa al girone e fa un grande passo verso i quarti di finale.adesso deve consolidare quantomeno il secondo posto, la fase a gironi è ancora lunga. 19-25 Finisce qui. 18-24 Ace di Karakurt. 17-24 Ci sono sette match-point per le. 17-23 ...