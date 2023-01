LIVE – Maribor-Busto Arsizio 0-1 21-25 | 0-0 | andata ottavi Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

(Di martedì 10 gennaio 2023) Latestualedi Nova KBM Branik-E Work, partita dideglidi finale della Cev Cup2022/di. Le ragazze di Marco Musso, dopo aver superato il Dresda ai sedicesimi, proseguono la loro avventura nella seconda competizione continentale per club. Le Farfalle vanno a caccia dei tre punti, ma la formazione slovena proverà a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 10 gennaio alla Sportna Dvorana Ljudski Vrt di, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

SPORTFACE.IT

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedi- Busto Arsizio della Cev Cup femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE ...SEGUI ILDELLA PARTITA STREAMING E TV - La partita- Busto Arsizio della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it vi terrà però ... LIVE – Maribor-Busto Arsizio 0-0 (15-13): andata ottavi Cev Cup ... La diretta testuale di Maribor-Busto Arsizio, andata degli ottavi della Cev Cup femminile 2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...Il risultato in diretta live di Napoli-Olimpia Milano, sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...