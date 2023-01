LIVE Inter-Parma 1-1 | pareggia Lautaro Martinez! Miracolo di Buffon su Dzeko

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo lo stop in campionato contro il Monza, l’si tuffa nella Coppa Italia. A San Siro, la squadra di Inzaghi - campione in carica...

Calciomercato.com

Il Parma è di scena nella Scala del calcio contro l'. A San Siro gli uomini di Pecchia dovranno sfornare...Bomba in diretta, i nerazzurri tremano: oltre a Skriniar, in scadenza di contratto, potrebbero perdere anche l'olandese. La partita con il Napoli, in programma venerdì prossimo allo stadio 'Maradona', ... LIVE Inter-Parma 0-1: ci prova Mkhitaryan | Primapagina | Calciomercato.com INTER-PARMA 0-1 (39' Juric) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-PARMA 69' - Incredibile errore su corner da parte di Dimarco, Vazquez che parte da solo ma viene rimontato ...INTER-PARMA 0-1 (39' Juric) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-PARMA 63' - Inzaghi fa le prime mosse: pronti a entrare Bellanova e Dimarco. 62' - Lautaro ...