LIVE Inter-Parma 0-1 al 45' | Juric firma il vantaggio!

Calciomercato.com

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida al San Siro tra l'e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di Pecchia l'osservato speciale è Gianluigi Buffon che, all'...Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Parma si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022 - ... LIVE Inter-Parma 0-0: ci prova Vazquez | Primapagina | Calciomercato.com Lo stesso non si può, invece, dire dell’Inter che vanta, a malincuore, 24 reti subite in sole 17 giornate di Serie A. Un avvio di campionato così e così quello fatto registrare da parte dei nerazzurri ...10.01 16:25 - GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa per la Sampdoria per cori contro i napoletani, ammenda di 8mila euro per la Lazio e di 5mila euro per il Bologna, il comunicato ...