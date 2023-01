LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Luciano Benavides vince tra le moto | Loeb vince tra le auto

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30– Ora è ufficiale,ha vinto il nono stage con 3:07 su Zala, 4:18 su Chicherit e 7:21 su Ekstroem. Al-Attiyah cede 11:08 ma rimane nettamente in primo nella classifica generale con un’ora e 21 minuti su Moraes. 11.30 QUAD – Al traguardo i primi della classifica. Kancius domina con 4:23 su Moreno Flores, mentre è terzo Medeiros a 5:22. Qaurto Copetti a 6:44, quinto Giroud a 7:47, settimo Andujar. 11.30 CAMION – Primissimi passaggi ai 202 km. Van Kasteren al comando con 2:29 su De Baar, terzo Loprais a 11:31. 11.10– La risalita di Ekstroem si conclude, al momento, con un nulla di fatto. Al km 282, infatti, il suo distacco sale a 5:06, mentre al km arriva addirittura a 7:47, scivolando in quarta posizione. La vittoria di...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides vince tra le moto, Loeb in controllo tra le auto La nona tappa della Dakar 2023, riservata alle moto, è entrata a far parte dell'album dei ricordi. Tante dune sabbiose da affrontare nei 358 km di speciale e la necessità di conciliare la velocità di ...Lo spagnolo è uno dei più vincenti se si contano i successi di tappa, ma non ha mai centrato il bersaglio grande. E anche la sua 13° Dakar si è conclusa anzitempo per un incidente al km 16 della nona ...