LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Luciano Benavides al 318 km tra le moto | Sainz si ritira tra le auto

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.07– L’argentinosi conferma davanti ai 318 km a precedere l’australiano Toby Price (KTM) e l’americano Skyler Howes (Husqvarna).ha realizzato il crono di 2:58:15 precedendo di 49? Price. 9.04– ATTENZIONE! Dopo l’incidente del km 6, Carlosha alzato bandiera bianca! Lo spagnolo è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli! 9.00– Al km 123 ora è Zala che comanda la classifica con 20 secondi di margine su Loeb e 2:55 su Dumas. Quarto Chicherit a 3:09, quinto per Moraes a 3:45, sesto Al-Attiyah a 5:35 9.00 QUAD – Al passaggio dei 163 km Kancius prosegue in vetta con 35 secondi di vantaggio su Medeiros e 1:44 su Moreno Flores. Quarto ...

OA Sport

Dove vedere2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi -2023 La2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Gli ...Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides in testa dopo 239 km tra le moto, Zala leader delle auto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della nona tappa – Come seguire in tv la nona tappa Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Dakar 2023. La Riyadh-Haradh ...Dakar 2023 le tappe sabato 31 dicembre: Prologo, Sea Camp - Sea Camp (11 km Domenica 1 gennaio: 1a tappa, Sea Camp - Sea Camp (primo anello, km 603, 368 di prova speciale. Lunedì 2 gennaio: 2a tappa, ...