LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo in testa dopo 163 km tra le moto | ritiro di Barreda

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 AUTO – Siamo in attesa dei rilevamenti sulle auto che ha iniziato alle 07.00 italiane. 07.38 QUAD –43 km l’argentino Moreno Flores è al comando con il tempo di 33:16 davanti al brasiliano Medeiros (TaguaTur Racing) con il crono di 34:31 e all’altro argentino Andujar (34:37). 07.36163 km il cileno(Honda) guida le fila della speciale (1:42:41) a precedere l’argentino Kevin Benavides (1:43:49) e il ceco Michek (Orion-Racing Group). Ancora non ci sono tempi sul conto di Skyler Howes, leader della classifica generale, che al km 123 era terzo. Nella Rally2, al passaggio dei 123 km, Paolo Lucci è quinto con il tempo di 1:28.14, nella graduatoria comandata dallo sloveno ...

OA Sport

Dove vedere2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi -2023 La2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Gli ...Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 439 km di speciale ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della nona tappa – Come seguire in tv la nona tappa Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Dakar 2023. La Riyadh-Haradh ...Nasser Al Attiyah incredibilmente solo e lontano, nessuna alternativa possibile in vista. È la dinamica dello scorso anno, più impietosa. La “colpa” è della FIA e di ASO, e di un’alleanza strategica c ...