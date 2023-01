LIVE Benfica-Civitanova | Champions League volley 2023 in DIRETTA | trasferta da vincere in Portogallo

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di-Lube, match valido per la quinta giornata del gruppo C della2022-dimaschile. Riparte la massima competizione europea per club con i cucinieri che fanno visita alla compagine lusitana. La Lubedi Gianlorenzo Blengini proverà a rialzare la testa in Europa dopo le ultime due sconfitte con Milano in Coppa Italia e Modena in campionato. La formazione marchigiana andrà a caccia della quinta vittoria su cinque inper certificare la leadership del raggruppamento. Il ...

