LIVE Benfica-Civitanova 0-2 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | Lube in controllo nel terzo set | 8-13

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-16 La parallela di Gabi Garcia. 11-15 Primo tempo di Falcao. 10-15 ANZANIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! 10-14 Latrova il cambio palla con la diagonale di Gabi Garcia. 10-13 Muro di Westermann. 9-13 Machado trova il mani out del muro. 8-13 Primo tempo di Chinenyeze. 8-12 Bottolo non trova il campo con l’attacco a tutto braccio. 7-12 La fast di dos Santos. 6-12 Primo tempo di Chinenyeze. 6-11 Attacco di Nikula da zona 4. 5-11 Errore al servizio. 5-10 Oira trova il primo punto della sua partita. 4-10 BOTTOLOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! 4-9 Primo tempo di Anzani. 4-8 La parallela di Nikula. 3-8 YAAAAAAAAAANTTTTTTTTTTTTT MUROOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! 3-7 Errore al servizio. 3-6 Muro ...