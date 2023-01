Lite Travaglio-Sallusti a La7 | “Sei giornalista | ogni tanto dovresti dire qualcosa di vero per sbaglio” “Tu invece fai l’avvocato di Conte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Scontro rovente a Otto e Mezzo (La7) tra Marcoe Alessandrosul soggiorno del leader del M5s Giuseppein un hotel lussuoso a Cortina D’Ampezzo. Ilttore di Libero, che ha dedicato quotidianamente articoli sulla vacanza dell’ex presidente del Consiglio, osserva: “Quella dimi è sembrata una contraddizione in termini. Prima passa il tempo in Parlamento, e non solo lì, a urlare contro i ricchi: ‘Tutti ladri, tutti evasori, tutti in galera! Dobbiamo stare coi poveri’. E 10 minuti dopo, finito tutto, prende e va a Cortina. Io sono felice che vada a Cortina. A me non inquieta ila Cortina, ma ilin Parlamento”. “Chi è che ha detto che i ricchi sono tutti ladri? – incalza ilttore de Il Fatto Quotidiano – ...