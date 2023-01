L’Italrugby riparte verso il Sei Nazioni | Troncon | “Possiamo fare risultato”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023) Primo appuntamento ufficiale per l’Italia A che affronterà la Romania A un giorno prima dell’inizio del raduno della Nazionale Maggiore Maschile in calendario a partire da domenica 22 gennaio a Verona. Trenta i giocatori a disposizione di Alessandrocon otto giocatori che hanno conquistato almeno un cap internazionale con l’Italia e sette atleti che, una volta concluso il raduno dell’Italia A, raggiungeranno la squadra guidata da Kieran Crowley per iniziare la preparazioneil Guinness Sei2023. “Quella di Viadana sarà il nostro primo appuntamento del 2023. L’ampliamento della base a disposizione della Nazionale Maggiore resta un aspetto importante, ancora di più nell’anno della Rugby World Cup. Affronteremo un avversario che ci metterà alla prova soprattutto dal punto di vista fisico. In rosa abbiamo molti ...