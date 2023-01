L’Italjudo verso il Giappone | gli Azzurri in raduno per le prossime gare

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023) È partita oggi la delegazione di judo azzurra per il, dove svolgerà un intenso periodo di allenamento in preparazione degli impegni che attendono il folto gruppo in corsa per la qualificazione a Parigi 2024. La trasferta incoinvolge tutti gli atleti di interesse olimpico, ovvero la primissima fascia che ha partecipato al Master a Gerusalemme, fatta eccezione per Alice Bellandi e Susy Scutto che stanno seguendo un percorso diper recuperare la condizione in seguito ad alcuni problemi fisici. Raffaele Parlati e Corrado Bongiorno al seguito degli uomini, mentre Francesco Bruyere e Raffaele Toniolo sono con le donne. La destinazione è Tokyo, a partire da oggi e fino al 27, con i maschi che si alleneranno alla Kukushikan University sotto la guida di Keiji Suzuki, mentre le ragazze seguiranno un percorso ...