AGI - Agenzia Italia

Il meccanismo alla base, di per sé, non sarebbe squilibrato perché si basa su una logica di. È logico però che per funzionare deve esserci equilibriopensionati e lavorator i, ed è ...... più di 500 persone sono state uccise durante le proteste,cui molti minori. Recentemente, le ... ma negli ultimi anni l'sembra essersi stabilizzato su questi livelli inferiori. E come ... L'interscambio tra Giappone e Italia vale 12 miliardi di euro l'anno Gli iraniani che protestano chiedono al governo di troncare ogni rapporto economico. A causa delle sanzioni, il nostro paese è passato dall'essere il primo ..."Il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, rimane non solo una nazione amica, ma un partner di importanza centrale e ...