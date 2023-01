L’Inter valuta se rinnovare il prestito | il peso di Lukaku a bilancio

TUTTO mercato WEB

... più o meno la cifra che ha incassato'Empoli per la cessione di ...che ha incassato'Empoli per la cessione di Asllani all'. ... la dirigenza osserva la sua crescita e. Riflettori del ......importante che Smalling ha apprezzato tanto da metterein ... A 33 anni, infatti, Smallingdi finire la carriera in ... L'Inter valuta le azioni dopo il saluto fascista di Brozovic. Una multa non è da escludere