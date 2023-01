Lino Guanciale papà bis | un altro figlio in arrivo con Antonella Liuzzi?

(Di martedì 10 gennaio 2023) C'è grande attesa per le nuove fiction Rai 2023. Tra i volti confermati in questa stagione tv spicca il nome di. L'attore sarà protagonista della terza e ultima stagione de «La Porta Rossa» e sempre su Rai1 tornerà con la seconda stagione de «Il Commissario Ricciardi». Sarà protagonista anche della nuova serie Sky dal titolo «Un'estate Fa», un thriller tra passato e presente che ripercorre un tragico evento che a distanza di anni torna a sconvolgere la vita di un affermato avvocato. Sono gli otto gli episodi che compongono questa produzione esarà protagonista nei panni di Elio. Se sul fronte lavorativo può ritenersi decisamente soddisfatto, il settimanale NuovoTv ha lanciato un gossip su: «In vacanza a Venezia con moglie e, pensa al bis con ...

la Repubblica

Sono passati tre anni da quando Vanessa (Valentina Romani) se n'è andata via con Federico (Carmine Recano) senza voltarsi indietro, lasciando Cagliostro () intrappolato tra la vita e la ...Con lei, grandi attori del calibro die Gabriella Pession. Nel suo curriculum, poi, c'è anche Mare Fuori , dove interpreta una ragazza rom, la miniserie Alfredino - Una storia italiana ... Lino Guanciale: "Attore grazie a mia nonna e ho vinto la timidezza" Lino Guanciale riapre la sua Porta Rossa per rivestire ancora una volta i panni dell'amatissimo detective-fantasma Leonardo Cagliostro in quella che sarà ...[CS] Da mercoledì 11 gennaio 2023, La Porta Rossa 3, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, torna su Rai2 per un’ultima emozionante stagione. Dopo il ...